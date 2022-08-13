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23:12 (мск), источник: Life.ru

МИД России отреагировал на вбросы западных СМИ по Запорожской АЭС

Появление в СМИ США вбросов по ситуации вокруг Запорожской АЭС — это попытка Запада переложить преступления Киева на Россию. Об этом заявили в МИД РФ.

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Источник: РИА "Новости"

В ведомстве статьи в Wall Street Journal и Washington Post, где были приведены высказывания главы МВД Украины и заявлялось о неизбежности «апокалиптического сценария» при нахождении станции «в руках неквалифицированных специалистов».

«О реальной причине срыва международной миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС авторы публикаций не упоминают. Журналисты бездумно воспроизводят абсурдную ложь киевского режима о том, что Вооруженные силы Российской Федерации якобы сами намеренно обстреливают инфраструктуру станции», — говорится в заявлении МИД РФ.

Там добавили, что «западные кураторы Киева» явно не хотят раскрыть «истинное лицо украинских вооружённых формирований». «Появляющиеся в американских СМИ вбросы» российские дипломаты назвали «очередной попыткой коллективного Запада переложить при помощи своей пропагандистской машины преступления киевского режима на плечи Российской Федерации».

Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за последние дни было зафиксировано более десяти ударов.

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