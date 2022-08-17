Китай направил 21 самолет и пять кораблей к Тайваню

«По состоянию на 17:00 (12:00 по мск) 17 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 21 самолета и пяти кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — завили там.
Отмечается, что пять самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива, в том числе два истребителя Су-30, два J-11 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.
Ранее на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет.
Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.