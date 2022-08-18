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18 августа, источник: Известия

Госдеп США заявил о готовности обсуждать новый договор СНВ

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) не теряет ценности в настоящий момент, США готовы обсуждать новый договор. Об этом в четверг, 18 августа, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Источник: AP 2022

«Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ», — сказал он.

Прайс указал на то, что ценность договора выросла, поэтому Вашингтон намерен придерживаться важных параметров ДСНВ.

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Представитель Госдепа также пообещал, что США сделают все возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия готова к диалогу с США по возможному будущему соглашению, которое придет на смену истекающему в 2026 году Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). При этом дипломат указал, что пока непонятно, насколько к таким переговорам готовы сами американцы.

Дипломат добавил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с представителями министерства обороны США и Госдепартамента, где можно было бы поставить точки над i и определиться, действительно ли американцы готовы к равноправному взаимовыгодному взаимодействию и разговору.

До этого, 8 августа, Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».

В МИД РФ 10 августа заявили, что механизм приостановки инспекций по ДСНВ задействован по всем правилам, а позиция государства хорошо проработана. Тем не менее Россия готова немедленно отменить свое решение после устранения проблем с инспекционной деятельностью у зарубежных коллег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении СНВ-3. По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700. В 2021 году СНВ-3 был продлен еще на пять лет.

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