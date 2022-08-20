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05:27 (мск), источник: РБК

CNN узнал о смягчении требований Ирана для восстановления ядерной сделки

По данным источников CNN, Иран отказался от требования отмены санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции. О том, что сделка может быть заключена в ближайшие недели, ранее говорил представитель МИДа Михаил Ульянов.

Источник: Reuters

Иран отказался от требования отмены санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В то же время, по данным источников CNN, Иран хочет добиться включения в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки. Это требование, по оценкам собеседников телеканала, «может замедлить процесс, но сейчас, похоже, наблюдается больший импульс, чем в прошлом году».

Газета Politico ранее сообщила, что Евросоюз на переговорах по СВПД внес предложение ослабить санкции против КСИР. В то же время, спецпосланник США по Ирану Роб Мэлли заявил изданию, что Вашингтон не меняет свои стандарты или правила, когда дело доходит до применения санкций.

Корпус стражей исламской революции — элитное спецподразделение иранских вооруженных сил созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов. КСИР с 2017 года находится в санкционном списке США, который подразумевает, что организация осуществляет террористическую деятельность либо оказывает поддержку террористам (SDGT, Specially Designated Global Terrorist).

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Как ранее уточнили источники Al Jazeera, предложение ЕС по восстановлению СВПД предусматривает отмену санкций против 17 иранских банков и 150 экономических структур, снятие запрета на экспорт иранской нефти (через 120 дней после подписания Тегеран сможет экспортировать 2,5 млн баррелей нефти ежедневно), а также возвращение Тегерану $7 млрд замороженных иранских средств.

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана. Вашингтон в 2018 году во время президентства Дональда Трампа вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран осуществит аналогичные шаги. Переговоры сторон состоялись в Дохе в конце июня, однако стороны не смогли достичь соглашения. По данным иранского агентства IRNA, в Иране сочли подход Запада к переговорам «неадекватным».

16 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что стороны могут в ближайшие недели реанимировать сделку. «Сделка может состояться уже в ходе текущей недели. Вчерашнее развитие событий показывает, что это действительно может произойти. Ну если не на этой, то на следующей, но в ближайшее время», — сказал он.

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