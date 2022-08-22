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02:10 (мск), источник: Известия

Из запрета на въезд фур из ЕС могут сделать исключения

Европейские фуры с молочной, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами должны въезжать в Россию без перегрузки товаров, уверены производители и торговля.

Источник: РИА "Новости"

С 1 октября власти планируют ввести запрет на движение по стране европейских фур с товарами — они не смогут пересекать границу РФ. Это ответная мера на санкции ЕС, которые в апреле закрыли границы для отечественных большегрузов.

Первой отреагировала Белоруссия: страна запретила европейскому транспорту проезд по своей территории. С тех пор на территории этой страны европейские товары перегружают в отечественные фуры либо перецепляют полуприцепы с продукцией. Исключение сделали лишь для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами.

Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Речь идет о продуктах, которые могут испортиться или пропасть, если их будут перецеплять на границе.

О том, что министерства прорабатывают перечень исключений, «Известиям» сказал источник в правительстве. Также это следует из писем производителей и торговли в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову. «Известия» ознакомились с этими документами.

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