Премьер-министр Эстонии назвала российских туристов угрозой для республики

Она сказала, что Эстония «несет бремя» из-за потока российских туристов. «Проблема в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России.— “Ъ”), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (для Эстонии.— “Ъ”)», — заявила Кая Каллас в интервью Sky News.
Она снова высказала мнение, что путешествия в Европу — это «привилегия». По ее словам, российские туристы могут «оказать давление на Кремль», если «на собственной шкуре» испытают ограничения на въезд в Европу. «Только 10% граждан России путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти люди влияют на решения Кремля», — сделала вывод Каллас.
Эстония, Латвия, Литва и Чехия прекратили выдачу виз россиянам, Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы. Финляндии с сентября вдвое сократит число принимаемых от россиян заявлений на шенген. Визовые ограничения не поддерживают Германия, США, Португалия, Кипр и Греция. МИД Литвы предлагает впускать россиян в Евросоюз (ЕС) по ответу на вопрос о принадлежности Крыма.