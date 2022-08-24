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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Эстонии назвала российских туристов угрозой для республики

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что российские туристы представляют угрозу для безопасности страны. При этом она отметила, что только 10% россиян путешествуют за границу. Именно эти люди «влияют на решения Кремля», считает Каллас.

Источник: Reuters

Она сказала, что Эстония «несет бремя» из-за потока российских туристов. «Проблема в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России.— “Ъ”), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (для Эстонии.— “Ъ”)», — заявила Кая Каллас в интервью Sky News.

Она снова высказала мнение, что путешествия в Европу — это «привилегия». По ее словам, российские туристы могут «оказать давление на Кремль», если «на собственной шкуре» испытают ограничения на въезд в Европу. «Только 10% граждан России путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти люди влияют на решения Кремля», — сделала вывод Каллас.

Эстония, Латвия, Литва и Чехия прекратили выдачу виз россиянам, Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы. Финляндии с сентября вдвое сократит число принимаемых от россиян заявлений на шенген. Визовые ограничения не поддерживают Германия, США, Португалия, Кипр и Греция. МИД Литвы предлагает впускать россиян в Евросоюз (ЕС) по ответу на вопрос о принадлежности Крыма.

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Лаура Кеффер

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