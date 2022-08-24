Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что Россия надеется, что делегация сможет посетить атомную станцию «как можно скорее». По словам Небензи, это, вероятнее всего, произойдет в конце августа — начале сентября.
Ранее с соответствующей инициативой выступил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он добавил, что эффективность такого решения может быть повышена с помощью «включения в нее военного и политического компонента при поддержке экспертизы ООН», не уточнив, что имеет в виду под военным и политическим компонентом. Украина и ООН уже согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на АЭС в Запорожье, говорил президент страны Владимир Зеленский.
В июле и августе российская и украинская стороны неоднократно взаимно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В частности, 11 августа не менее трех снарядов упало вблизи хранилища радиоактивных изотопов, говорили в военно-гражданской администрации региона (сформированной на занятой Россией большей части Запорожья). В МАГАТЭ при этом в тот день не увидели «немедленной угрозы» для ядерной безопасности, предупредив, что ситуация может в любой момент измениться.
Страны «Большой семерки» (G7: США, Германия, Канада, Франция, Италия, Великобритания и Япония) призывали Москву вернуть станцию под контроль Киева вместе с другими украинскими ядерными объектами. Главы МИД этих государств сочли, что действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество». Обеспокоенность высказала и Турция, президент Реджеп Тайип Эрдоган указывал, что никто не хотел бы «нового Чернобыля». Всего 40 стран мира призвали Москву вернуть контроль над АЭС властям Украины.
Россия отрицает обвинения в использовании Запорожской АЭС в военных целях и настаивает, что не размещает на территории станции тяжелые вооружения. Представители России при Совбезе (СБ) ООН распространили среди остальных членов СБ «схему ударов» Украины по АЭС. «В последние недели западные покровители Украины, по сути, помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрела ВСУ Запорожской АЭС», — считает Небензя. По его оценке, ситуация с безопасностью на АЭС в Запорожье во второй половине августа «еще больше деградировала».