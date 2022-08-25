Референдумы в ДНР и ЛНР состоятся, заявил Турчак

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на «территории Украины» референдумах по присоединению к РФ. О намерении не признать референдумы «на территории Украины» также заявили США — с таким утверждением выступила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН по Украине.
«Это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации. И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы “Единой России”, — сказал Турчак перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу “Единой России”, предложив реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.
Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ — это планы жителей этих регионов, а не России.