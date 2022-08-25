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13:44 (мск), источник: © РИА Новости

Референдумы в ДНР и ЛНР состоятся, заявил Турчак

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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Источник: © РИА Новости

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на «территории Украины» референдумах по присоединению к РФ. О намерении не признать референдумы «на территории Украины» также заявили США — с таким утверждением выступила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН по Украине.

«Это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации. И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы “Единой России”, — сказал Турчак перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу “Единой России”, предложив реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.

Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ — это планы жителей этих регионов, а не России.

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