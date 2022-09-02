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11:20 (мск), источник: Ведомости

Премьер Украины призвал ЕС запретить студенческие и туристические визы

Евросоюзу необходимо устроить «холодный душ» россиянам, запретив выдавать визы российским туристам и студентам. С таким мнением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью DPA.

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Источник: Reuters

Шмыгаль считает, что нельзя делить русских на «хороших и плохих», а сам факт того, что россияне «прекрасно живут» в Европе и ездят туда в отпуск, — невыносим.

«Нужен холодный душ российскому обществу в виде визового запрета для туристов и студентов», — сказал украинский премьер (цитата по Wirtschaftswoche).

31 августа в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. По итогам встречи страны ЕС приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. В частности, они хотят временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза. Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что речь может также идти о запрете въезда для россиян в Польшу, Финляндию и страны Прибалтики по суше.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России не стоит закрываться и принимать зеркальные меры на визовые ограничения Евросоюза.

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