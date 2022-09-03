Посол Антонов призвал США продолжить контакты для возобновления ДСНВ

«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — сказал он.
Ранее, 31 августа, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США рассмотрят возможность проведения очередного заседания консультативной комиссии по ДСНВ.
Как отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящий момент, есть сигналы о возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном по поводу СНВ, однако обсуждения должны происходить без одолжений.
До этого, 26 августа, заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу призвала Россию и США начать переговоры о новом соглашении как можно скорее.
Накануне заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс сообщила, что переговоры между РФ и США по ДСНВ продолжатся, когда этому будет способствовать ситуация.
До этого, 23 августа, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о продолжении взаимодействия Вашингтона и Москвы по договору СНВ-3 и констатировал отсутствие альтернатив этому соглашению. При этом дипломат добавил, что имеющиеся санкционные ограничения якобы не влияют на возможности России по проведению проверок в рамках договора.
В этот же день Антонов напомнил США о необходимости сделать реальные шаги по выполнению обязательств, которые налагает на них ДСНВ.
Между тем Прайс 22 августа заявил, что взаимодействие между США и Россией в рамках ДСНВ продолжается. По его словам, что санкции не мешают российской стороне проводить инспекции на американских объектах.
Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.