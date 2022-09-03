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07:38 (мск), источник: Известия

Посол Антонов призвал США продолжить контакты для возобновления ДСНВ

Россия призывает США продолжить контакты по дипломатическим каналам в целях возобновления инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в пятницу, 2 августа, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — сказал он.

Ранее, 31 августа, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США рассмотрят возможность проведения очередного заседания консультативной комиссии по ДСНВ.

Как отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящий момент, есть сигналы о возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном по поводу СНВ, однако обсуждения должны происходить без одолжений.

До этого, 26 августа, заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу призвала Россию и США начать переговоры о новом соглашении как можно скорее.

Накануне заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс сообщила, что переговоры между РФ и США по ДСНВ продолжатся, когда этому будет способствовать ситуация.

До этого, 23 августа, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о продолжении взаимодействия Вашингтона и Москвы по договору СНВ-3 и констатировал отсутствие альтернатив этому соглашению. При этом дипломат добавил, что имеющиеся санкционные ограничения якобы не влияют на возможности России по проведению проверок в рамках договора.

В этот же день Антонов напомнил США о необходимости сделать реальные шаги по выполнению обязательств, которые налагает на них ДСНВ.

Между тем Прайс 22 августа заявил, что взаимодействие между США и Россией в рамках ДСНВ продолжается. По его словам, что санкции не мешают российской стороне проводить инспекции на американских объектах.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

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