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11:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель: некоторые страны ЕС устали от антироссийских санкций

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, отдельные страны Евросоюза испытывают усталость от проводимой в отношении России санкционной политики. Однако, считает дипломат, Евросоюз должен продолжать придерживаться актуального политического курса и минимизировать зависимость от России.

Источник: AP 2022

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса, а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — рассказал Боррель в ходе сегодняшнего выступления на конференции в Праге (цитата по ТАСС).

3 сентября в Праге прошел митинг, на который, по оценкам полиции, вышли 70 тыс. человек (по оценке организаторов — 100 тыс.). Среди требований протестующих назывались отказ от антироссийских санкций, прекращение военной поддержки Киева, помощь чешскому бизнесу и заключение с Россией контракта на поставки газа. 4 сентября митинг с требованием отменить санкции и ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» прошел в германском Кельне.

Ранее ряд источников CNN в НАТО и Евросоюзе рассказали, что ожидаемая зимой эскалация энергетического кризиса в Европе станет испытанием для сложившегося в ЕС консенсуса относительно поддержки Украины. Тогда собеседники издания отмечали потенциальную конфронтацию интересов европейских граждан с долгосрочным военным и финансовым содействием Украине.

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