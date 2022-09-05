Боррель: некоторые страны ЕС устали от антироссийских санкций

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса, а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — рассказал Боррель в ходе сегодняшнего выступления на конференции в Праге (цитата по ТАСС).
3 сентября в Праге прошел митинг, на который, по оценкам полиции, вышли 70 тыс. человек (по оценке организаторов — 100 тыс.). Среди требований протестующих назывались отказ от антироссийских санкций, прекращение военной поддержки Киева, помощь чешскому бизнесу и заключение с Россией контракта на поставки газа. 4 сентября митинг с требованием отменить санкции и ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» прошел в германском Кельне.
Ранее ряд источников CNN в НАТО и Евросоюзе рассказали, что ожидаемая зимой эскалация энергетического кризиса в Европе станет испытанием для сложившегося в ЕС консенсуса относительно поддержки Украины. Тогда собеседники издания отмечали потенциальную конфронтацию интересов европейских граждан с долгосрочным военным и финансовым содействием Украине.