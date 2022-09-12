В Кремле не стали давать прогнозы последствий иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

Он отметил, что в настоящий момент в действиях Запада, а также руководителей газовой отрасли Украины «очень много всего непредсказуемого». «Здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», — пояснил Песков (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля также напомнил, что ранее «Украина уже отключила ток по одной из ниток». Песков подчеркнул, что оснований для этого не было. По его словам, «страшно предположить», какие решения Киев может еще принять в будущем.
На прошлой неделе «Нафтогаз» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд в отношении «Газпрома». В украинской компании обвинили «Газпром» в неоплате услуг по транзиту газа. По словам главы компании Юрия Витренко, «Нафтогаз» также может предъявить к российской стороне дополнительные требования.
10 мая украинская госкомпания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщила о невозможности осуществлять транзит российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств. Причиной в ОГТСУ назвали невозможность вести оперативно-технологический контроль над компрессорной станцией «Новопсков».