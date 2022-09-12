Патрушев обвинил США в передаче Украине данных для обстрелов ЗАЭС

«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов ЗАЭС из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», — сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
11 сентября член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим пытается специально создать проблемы для эксплуатации ЗАЭС, чтобы вывести ее из строя и добиться остановки. В тот день сообщалось, что шестой энергоблок Запорожской АЭС остановили. Последние дни единственный работавший энергоблок станции работал на минимальной мощности.
Ранее, 9 сентября, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции. По его словам, энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, разрушена в результате обстрела.
За день до этого МАГАТЭ завершило пятидневную миссию на Запорожскую АЭС. По итогам визита был опубликован отчет, в котором сформулированы семь рекомендаций. Тогда же Гросси в интервью телеканалу CNN пояснил, что якобы не может определить источник обстрелов ЗАЭС.
7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что доверяет отчету организации. По его словам, специалисты МАГАТЭ ответственные, но организация находится под давлением США и европейских стран.
Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ.