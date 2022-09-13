Блинкен счел маловероятным достижение согласия с Ираном по ядерной сделке

«То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными», — сказал Блинкен.
Он предположил, что Иран не хочет или не может сделать то, что нужно для заключения соглашения, поскольку Тегеран продолжает навязывать не относящуюся к теме переговоров повестку.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие.
В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп решил выйти из СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. В свою очередь Тегеран стал постепенно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, в том числе касающиеся показателей обогащения урана и количества центрифуг.
Администрация Джо Байдена заявила об интересе к возвращению в сделку. После этого в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД, однако они носили нерегулярный характер.
10 сентября МИДы Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В заявлении «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) уточнялось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя «далеко за рамки» того, что можно оправдать «гражданскими соображениями».
Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы о его обязательствах по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Иран хочет закрыть все спорные вопросы между ним и МАГАТЭ до заключения СВПД. Речь идет о расследовании агентства о происхождении следов урана на ряде объектов Ирана, которое Тегеран потребовал закрыть.
«Евротройка» призвала Тегеран к сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркнув, что Иран должен «дать технически достоверные ответы на вопросы агентства о местонахождении всех ядерных материалов на территории страны».
Вечером 10 сентября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления «евротройки» с критикой позиции Тегерана подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу. «Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров», — подчеркнул Чафи.