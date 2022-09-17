Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета «Аэрофлота»

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании “Аэрофлот” — он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — сказал Гунавардана.
По его словам, проблема решена.
«Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке», — подчеркнул министр.
Компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня ее самолета Airbus A330−300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между «Аэрофлотом» и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.
Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету «Аэрофлота» покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву с членами экипажа.