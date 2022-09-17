В НАТО признали, что планировали расширение присутствия у границ РФ «несколько лет назад»

«Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года (когда была создана НАТО — прим. ТАСС). Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, — заявил он. — Наша задача также гарантировать, что национальные оборонные планы стран НАТО четко коррелируют с планами альянса, что у наших военных лидеров есть общая система ответов на угрозы безопасности всему альянсу и региональные угрозы. А также усилить скорость и эффективность наших сил быстрого развертывания».
Формально новая концепция «предразвертывания сил НАТО» на границе с Россией была утверждена на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Эта концепция заключается в размещении в каждой из приграничных стран НАТО материальных средств, элементов командной структуры бригады НАТО и лишь части личного состава бригады, при сохранении ее основного личного состава в местах постоянной дислокации в своих странах альянса. В мирное время каждая выделенная бригада регулярно выезжает для проведения маневров в зоне своей ответственности у российской границы, а в случае военного конфликта на ее основе может быть создана более крупное подразделение вплоть до дивизионного уровня.
Бауэр подчеркнул, что считает оптимальным этот избранный НАТО подход.
«Наилучшая опция — иметь большую гибкость. Если мы имеем часть сил постоянно дислоцированных в одной стране, то противник будет всегда искать слабое место и бить туда. Вам придется отвечать на эту атаку теми силами, которые доступны, и еще не развернуты и не неподвижны в другом месте. Поэтому комбинирование тех сил, которые мы уже имеем там сейчас (численностью порядка тысячи человек в каждой из приграничных с Россией стран — прим. ТАСС) и сил, находящихся позади, которые можно легко доставить на фронт — это с военной точки зрения самое разумное дело», — сказал он.
С 2014 года НАТО развернула четыре многонациональных боевые группы в Польше и странах Прибалтики, численностью в 1000 — 1200 человек каждая.
На саммите в Мадриде в этом году лидеры альянса приняли решение увеличить численность этих сил до бригад (примерно до 3−4 тыс. человек) и развернуть две дополнительные бригады — в Румынии и Болгарии. Более того, НАТО предусматривает возможность дальнейшего расширения этих подразделений.