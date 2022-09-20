Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия

«Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточное количество оружия… Я смогу сказать, что мы получили достаточно, только после того, как Украина победит. Пока этого не произошло, мы будем просить еще», — заявил он в интервью агентству Блумберг.
Кулеба сейчас находится с рабочей поездкой в США для участия в общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.