Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич

Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. Он принял участие в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax.
Журналисты спросили Вучича, так как он ранее неоднократно встречался с президентом Путиным, считает ли он блефом его заявление о готовности применить все имеющиеся средства поражения для защиты России от ядерной угрозы со стороны стран НАТО и Запада.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.