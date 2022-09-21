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21 сентября, источник: © РИА Новости

Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 21 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите России всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия.

Источник: © РИА Новости

Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. Он принял участие в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax.

Журналисты спросили Вучича, так как он ранее неоднократно встречался с президентом Путиным, считает ли он блефом его заявление о готовности применить все имеющиеся средства поражения для защиты России от ядерной угрозы со стороны стран НАТО и Запада.

Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует.

Александр Вучич
Президент Сербии

В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

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