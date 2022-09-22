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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента России Владимира Путина в среду и указаний со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с РФ, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства.

Источник: © РИА Новости

Встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг, подчеркнул представитель правительства радиовещательной корпорации CyBC.

Как отмечает издание, Кипр также намерен присоединиться к мерам, которые хотят предпринять против России западные государства в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Этот вопрос рассматривается как особенно серьезный, определенно будет много реакций, возможно, с новыми санкциями», — заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.

Справка
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