Угроза ядерной войны усугубит конфликт на Украине, заявили в МИД КНР

В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своем Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Китай и Украина в декабре 2013 года подписали «Договор о дружбе и сотрудничестве» и «Совместную декларацию о дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства». Согласно тексту последней, Китай подтверждает предоставление Украине гарантий безопасности, «если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».
В пресс-службе МИД КНР, отвечая на вопрос о том, как именно Китай будет обеспечивать гарантии безопасности Украины, если РФ применит на Украине ядерные вооружения, отметили, что «это гипотетический вопрос».
Китай обратил внимание на высказывания соответствующих сторон по вопросу о ядерном оружии. Ядерную войну нельзя выиграть. Раздувание угрозы ядерной войны в нынешних условиях не поможет разрядить обстановку, а лишь подольет масла в огонь.
Китай считает, что «все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и вместе продвигать деэскалацию ситуации».
В свою очередь старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан, комментируя для РИА Новости соответствующие обязательства китайской стороны, отметил, что, «во-первых, гарантии безопасности Украине давал не только Китай, но также Россия и США, и то, как эти крупные страны справляются с этой проблемой, крайне серьезно».
По мнению аналитика, эта ситуация является лакмусовой бумажкой того, хотят ли крупные страны проявить свое чувство ответственности и смелость нести эту ответственность.
Отвечая на вопрос о том, есть ли у России и Китая правовой механизм регулирования такой ситуации и предотвращения потенциального ядерного противостояния России и Китая из-за третьей стороны, эксперт указал, что не припоминает, чтобы у Китая и России была правовая база для обеспечения ядерной безопасности Украины.
«Но как ученый лично я считаю, что у Китая и России должно быть какое-то стратегическое молчаливое понимание по этому вопросу, или необходимо вести стратегические коммуникации. Я также полагаю, что Китай может изучить и рассмотреть вопрос о том, как играть более активную и эффективную роль в содействии политическому урегулированию», — указал Ван Цзайбан.
Он подчеркнул, что «международная политика имеет свою логику и закономерность, но по ключевым пунктам ее нельзя пускать на самотек и позволять ей развиваться в свободном падении».
В опубликованном государственным китайским агентством Синьхуа полном тексте Совместной декларации говорится: «Китайская сторона высоко оценивает отказ украинской стороны от ядерного оружия в одностороннем порядке и присоединение в статусе государства без ядерного оружия к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Китайская сторона, в соответствии с положениями Резолюции № 984 СБ ООН, и на основании заявления правительства КНР от 4 декабря 1994 года о предоставлении Украине гарантий безопасности, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства, не обладающего ядерным оружием, а также в условиях, если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии, подтверждает предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности».
При этом в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 года касательно ядерного оружия говорится лишь, что «договаривающиеся стороны подтверждают обязательства не применять первыми друг против друга ядерное оружие, а также взаимно не нацеливать стратегические ядерные ракеты».
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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