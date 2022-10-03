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16:14 (мск), источник: Российская газета

Госдума официально одобрила воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

Госдума сразу в трех чтениях одобрила пакет документов о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией и об образовании новых регионов в составе страны. Парламентарии приняли пакет федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении в РФ новых территорий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее на том же заседании Госдума единогласно приняла законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о вхождении этих территорий в РФ. Напомним, что президент России Владимир Путин 30 сентября подписал их вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Конституционный суд 2 октября счел документы соответствующими Основному закону государства. В Госдуму эти договоры поступили на ратификацию — вместе с соответствующими ФКЗ.

«Для нас сегодня судьбоносный день», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что в России теперь будет 89 регионов. По его словам, принятое решение — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима, прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей.

Попранные права и свободы, отобранная возможность говорить на родном языке, исповедовать свою веру. История, которая была переписана под диктовку Сороса. Культура, которую забыли. Традиционные ценности. Все это прошли люди, граждане РФ, наши соотечественники, проживающие на территории четырех субъектов".

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Сформировать правовое поле необходимо, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырех новых субъектов, чувствовал себя защищенным «и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве», считает председатель ГД.

Гарантии гражданам

«Законопроекты в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов и формируют систему защиты прав и свобод граждан», — заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Так, выданные властями регионов и Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны Россией.

Военные

Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, предлагается включить в состав ВС РФ, указывается в документах.

Деньги

Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, а обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022 года.

Законопроекты предусматривают, что бюджеты новых регионов будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

Органы власти

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. А в течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах и определить границы муниципальных образований.

Член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин уточнил, что органы представительной и законодательной власти будут избраны через год — во второе воскресение сентября, а до этого продолжат работу действующие. При этом врио глав регионов будут назначены президентом России в течение 10 дней, после завершения официальных юридических процедур по одобрению и ратификации всех законов.

«Органы местного самоуправления будут представлены в четырех новых субъектах городскими и муниципальными округами — одноуровневая система местного самоуправления», — добавил депутат.

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