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15:15 (мск), источник: Известия

Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения

США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Ожидается, что Украина получит две батареи таких ЗРК, передает «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Пентагон в августе пообещал отправить Киеву такие ЗРК, и это обойдется американскому бюджету в $182 млн. Отмечается, что украинские военные должны получить две батареи NASAMS: восемь пусковых установок, командный пункт и радар в каждой.

Однако на прошлой неделе представитель Пентагона уточнил, что Киев получит первые образцы NASAMS в течение двух месяцев.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Коровин подчеркнул, что поставки NASAMS — доказательство прямого участия НАТО в конфликте с Россией, так как боевые действия с использованием таких ЗРК невозможны без орбитальных спутников Североатлантического альянса.

Не исключено, что с помощью NASAMS Киев прикроет ключевые объекты военной инфраструктуры, добавил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) — разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

6 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов сообщила, что Киев продолжает просить США поставить ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

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