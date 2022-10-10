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17:36 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.

Источник: РИА "Новости"

На портале указано, что он «скрывается от досудебного расследования», указанная дата «исчезновения»: 1 марта 2022 года.

Ему инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Дата последнего обновления информации — 10 октября 2022.

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