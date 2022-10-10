Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на «Северном потоке»

«В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае», — заявила глава кабмина.
«Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила», — объяснила премьер.
Андерссон также сообщила, что Стокгольм готовит официальный ответ на письмо премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости, что глава правительства обратился к шведской коллеге с просьбой об участии Москвы в расследовании теракта на газопроводах.
Утечку газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем «хорошо известен конечный бенефициар этого преступления». Он также отмечал, что «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.