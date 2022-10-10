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21:38 (мск), источник: © РИА Новости

Швеция не планирует допускать Россию к расследованию на «Северном потоке»

ЦЮРИХ, 10 окт — РИА Новости. Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон.

Источник: Swedish Coast Guard

«В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае», — заявила глава кабмина.

При этом она отметила, что утечка газа произошла в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. Поэтому в районах взрывов могут находиться корабли других стран.

«Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила», — объяснила премьер.

Андерссон также сообщила, что Стокгольм готовит официальный ответ на письмо премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости, что глава правительства обратился к шведской коллеге с просьбой об участии Москвы в расследовании теракта на газопроводах.

Утечку газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем «хорошо известен конечный бенефициар этого преступления». Он также отмечал, что «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

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