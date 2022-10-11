В Кремле не комментируют идею не выпускать мужчин из России

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд за пределы РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации.
«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в кремле по поводу этой инициативы. То же самое он ответил и по другому предложению Константинова о том, чтобы включать в специальный реестр тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации. Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров ранее посоветовал уезжающим из России мужчинам «надеть юбки и сменить имена на женские» и назвал их трусами. По его словам, он «не понимает тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу».
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска. В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».
Как отмечается на правительственном портале «Объясняем. РФ», призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.