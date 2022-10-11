Банк России выпустил монету «Луноход» Самоходный планетоход был разработан в СССР
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
8ЧП на Крымском мосту
15:23 (мск), источник: РБК

В Кремле заявили, что у США «уши торчат» в украинском конфликте

Байден пообещал передать Киеву современные системы ПВО накануне, в первый день массовых ракетных ударов по объектам на Украине. Песков отметил, что США де-факто уже завязли в этом конфликте, а поставки ПВО сделают его «больнее».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Обещание президента США Джо Байдена поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны (ПВО) затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на вопрос об отношении Кремля к предполагаемым поставкам Украине современных систем ПВО Песков заявил:

Де-факто США уже изрядно завязли в этом конфликте. По-русски говоря, знаете, уши торчат, их видно невооруженным взглядом Еще раз повторяю: это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны.

В то же время он указал, что поставки таких систем не изменят «нашего целеполагания и конечного результата».

Байден пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО накануне, когда Россия нанесла ракетные удары по всей территории Украины. Президент США также осудил действия России и выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате атак.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

США поставляли вооружение Украине еще до начала российской военной операции, однако после начала боевых действий поставки увеличились кратно. В то же время Вашингтон неоднократно подчеркивал, что не хочет становиться участником конфликта, и призывал стороны к мирному урегулированию ситуации.

Российские власти, в свою очередь, считают, что, поставляя оружие Украине, США стали одной из сторон конфликта. В МИД России подчеркивали, что поставка дальнобойных или более мощных орудий Киеву станет для Москвы «красной линией».

Байден в мае исключал передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. В июле его советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км, чтобы не допустить Третьей мировой войны.

Тем не менее с конца июня США поставляют Украине РСЗО HIMARS, на которых ВСУ используют снаряды GMLRS дальностью около 150 км. В Пентагоне допускали, что с их помощью украинские войска могут атаковать Крым.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Взрывы в городах Украины. Главное
Что может последовать за ударами по инфраструктуре Украины
Спецоперация на Украине
В Минобороны сообщили о продолжении ударов по Украине
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В ЛНР выбили ВСУ из двух сел, отодвинув линию соприкосновения
В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий