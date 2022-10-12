Байден заявил, что администрация США обсуждала ответ на применение РФ ядерного оружия

«Обсуждения этого были, но было бы безответственно говорить о том, что мы могли и не могли бы сделать», — сказал он в интервью телекомпании CNN, которое было показано во вторник вечером.
На вопрос, поручал ли он военному ведомству проработать сценарий возможных действий в подобной ситуации, Байден ответил, что «Пентагон не надо было просить».
Байден в настоящее время не планирует встречаться с главой российского государства Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати, однако считает, что это будет зависеть от того, что российский лидер захотел бы обсудить.
Байдену был задан вопрос, хотел бы он встретиться с Путиным на саммите. «Послушайте, у меня нет намерений встречаться с ним, но, к примеру, если бы он подошел ко мне на [саммите] G20 и сказал: “Я хочу поговорить об освобождении [американки Бриттни] Грайнер”. Полагаю, это зависело бы от ситуации», — ответил он.
«Послушайте, мы заняли позицию, я только что сделал это на встрече Группы семи сегодня утром. Суть в том, чтобы ничего [не обсуждать] об Украине без Украины. Так что ни я, ни кто-либо другой, не готовы вести переговоры с Россией относительно того, что они останутся на Украине, сохранят какую-то часть Украины и тому подобное. Так что это будет зависеть от того, о чем именно он хотел бы поговорить», — пояснил Байден.
Президент США добавил, что «не видит смысла» в том, чтобы встречаться с Путиным сейчас.
О применении РФ ядерного оружия
Президент США не думает, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в конфликте на Украине.
«Не думаю, что он пойдет на это», — заявил Байден, отвечая на вопрос ведущего. «Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», — указал хозяин он. По словам Байдена, применение тактического ядерного оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
В минувший четверг Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящий момент. Байден также утверждал, что «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина, поэтому считает, что он «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или же химического оружия».
21 сентября в телеобращении президент РФ заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем Запад пустил в ход «и ядерный шантаж». Как пояснил Путин, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия.