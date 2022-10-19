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06:57 (мск), источник: ТАСС

NYT: страны Европы не готовы лишиться импорта российских алмазов, ядерного топлива и нефти

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Некоторые страны Евросоюза при обсуждении новых санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины не соглашаются на ограничения в выгодных им отраслях промышленности. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Источник: Reuters

По ее сведениям, Бельгия при согласовании новых рестрикций ограждает введение ограничений против российских алмазов. Греция пытается отстаивать право перевозить российскую нефть, а Франция и некоторые другие страны ЕС продолжают импортировать российское ядерное топливо. «В целом это цена за консенсус и удержание данной коалиции, — приводит издание слова Джейкоба Киркегарда, сотрудника брюссельского подразделения американского аналитического центра “Немецкий фонд Маршалла”, — Нам бы хотелось включить все, бриллианты и другие отдельные интересы, но, по моему мнению, если это цена за то, чтобы держать всех вместе, то пусть будет так».

Отмечается, что объем торговли российскими алмазами оценивается примерно в $1,8 млрд, а ураном порядка $200 млн.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. Новый пакет включает законодательную основу для установления потолка цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на €7 млрд. При этом, как сообщила газета Le Monde, Бельгия впервые воздержалась от голосования по итоговому документу.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

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