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19:27 (мск), источник: РБК

Военное положение в 4 регионах и режимы готовности. Главное

Владимир Путин на заседании Совбеза объявил о военном положении на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — и мерах для других регионов. Главные заявления — в материале РБК.

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Источник: РИА "Новости"

О каких решениях объявил Путин на Совбезе.

Закрывать границы в связи с военным положением в отдельных регионах не планируется, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • Главы всех регионов наделяются дополнительными полномочиями: «Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».
  • Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы, правительство и ведомства должны оказывать им содействие.

Согласно указу президента, в регионах вводятся несколько уровней реагирования:

— Максимальный: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. — Средний: Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь. — Повышенной готовности: остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов. — — Базовой готовности: все остальные регионы.

  • Мэру Москвы Сергею Собянину президент поручил подключиться к координации регионов при реализации мер, перечисленных в указе, и взаимодействии с федцентром.
  • Будет создан специальный координационный совет при правительстве, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Он займется обеспечением потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики).

Среди мер, которые необходимо принять для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям», Мишустин назвал поставку оборудования и техники для военных, строительные работы и предоставление транспорта. Он также заявил о необходимости нарастить выпуск продукции ОПК, к чему, по его словам, нужно привлекать и бизнес.

  • Денежное довольствие мобилизованных после зачисления в часть должно быть не менее 195 тыс. руб., включая время подготовки и обучения.
  • Также Путин поручил скорректировать действующую концепцию миграционной политики: «Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев после заседания заявил журналистам, что власти планируют ужесточить ответственность за нарушение правил пребывания в стране. Также, по его словам, «намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов».

О каких мерах в регионах говорится в указе.

Максимальный уровень реагирования (военное положение): ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Власти этих регионов осуществляют полномочия:

  • по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти регионов и органах местного самоуправления,
  • по проведению мероприятий по гражданской обороне,
  • по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
  • по реализации мер для удовлетворения потребностей российских вооруженных сил, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
  • Также в этих регионах ведется территориальная оборона и создаются штабы теробороны.

Средний уровень реагирования: Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.

Перечислены те же полномочия, что у описанных выше регионов (вместо теробороны прописаны «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне»), а также:

  • усиление охраны общественного порядка; военных и важных государственных и специальных объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики; объектов повышенной опасности для людей и окружающей среды;
  • временное отселение жителей в безопасные районы (и обязательное предоставление им стационарных или временных жилых помещений);
  • особый режим въезда и выезда с территории, ограничение свободы передвижения по ней;
  • ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
  • контроль за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи; типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем и их использование работы для нужд обороны.

Повышенная готовность: остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов.

Те же меры, что при среднем уровне реагирования, за исключением отселения и особого режима въезда и выезда.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никаких мер, ограничивающих привычный ритм жизни в столице, «в настоящее время» нет: «Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме».

Базовая готовность: все остальные регионы.

  • Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
  • Меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, других войск и воинских формирований, органов и нужд населения.
  • Усиление охраны общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов; важных для жизнедеятельности населения объектов.
  • Особый режим работы объектов транспорта, связи, энергетики и объектов повышенной опасности.

Как должны работать меры

  • Решения о списке мер, их особенностях и сроках применения принимают главы регионов.
  • Для реализации в регионах должны создать оперативные штабы.
  • Решения глав регионов будут обязательными для исполнения региональными, местными и другими органами, организациями и гражданами, зарегистрированными (как по месту жительства, так и по месту пребывания) или находящимися на территории региона.

Власти нескольких регионов, где предусмотрен средний уровень реагирования, уже успели заявить, что новых ограничений, в том числе на передвижение, сейчас не вводится.

Анастасия Антипова

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