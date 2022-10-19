Военное положение в 4 регионах и режимы готовности. Главное

О каких решениях объявил Путин на Совбезе.
Согласно указу президента, в регионах вводятся несколько уровней реагирования:
О каких мерах в регионах говорится в указе.
Максимальный уровень реагирования (военное положение): ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Власти этих регионов осуществляют полномочия:
Средний уровень реагирования: Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.
Перечислены те же полномочия, что у описанных выше регионов (вместо теробороны прописаны «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне»), а также:
Повышенная готовность: остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов.
Те же меры, что при среднем уровне реагирования, за исключением отселения и особого режима въезда и выезда.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никаких мер, ограничивающих привычный ритм жизни в столице, «в настоящее время» нет: «Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме».
Базовая готовность: все остальные регионы.
Власти нескольких регионов, где предусмотрен средний уровень реагирования, уже успели заявить, что новых ограничений, в том числе на передвижение, сейчас не вводится.