США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы»

Главы дипведомств трех государств выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также заверили, что намерены «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется».
«Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить “грязную бомбу” на своей территории», — говорится в документе. «Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», — отмечается в заявлении. Руководители дипведомств Великобритании, США и Франции также «обсудили приверженность дальнейшему предоставлению военной и экономической помощи Украине и украинцам, а также гуманитарного содействия».
Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании, Франции и Турции. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в «грязную бомбу».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.