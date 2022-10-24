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06:05 (мск), источник: ТАСС

США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы»

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Главы дипведомств трех государств выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также заверили, что намерены «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется».

«Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить “грязную бомбу” на своей территории», — говорится в документе. «Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», — отмечается в заявлении. Руководители дипведомств Великобритании, США и Франции также «обсудили приверженность дальнейшему предоставлению военной и экономической помощи Украине и украинцам, а также гуманитарного содействия».

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании, Франции и Турции. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в «грязную бомбу».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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