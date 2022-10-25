Открытость России, выгода Турции и падение стен. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин вскоре примет главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина по случаю Дня таможенника.
Затем президент в течение часа проведет совещание с членами Координационного совета. Будут также в открытой части выступление премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Во второй половине дня Путин встретится с главой ЭКОВАС, президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Несмотря на смену премьера в Великобритании, «в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги» в российско-британских отношениях. Россия сохраняет открытость, готова обсуждать «сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб своим интересам».
Призывы президента Франции Эмманюэля Макрона к Папе Римскому позвонить Путину и патриарху Кириллу «можно оценить положительно», «если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок» украинского конфликта.
При этом на Западе «никто не говорит, что нужно позвонить президенту [Украины Владимиру] Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая запрещает» Киеву вести переговоры с Москвой. «Россия открыта для всех контактов».
Заявления стран Запада о недоверии угрозе провокации Киева с «грязной бомбой» — «это подход, далекий от серьезности». Он «непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это на совести телефонных собеседников» — западных и украинских министров.
Песков еще раз подчеркнул опасность «тех планов, которые зафиксированы у украинцев».
Турция не присоединилась к санкциям и «следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических связей с нашей страной».
Анкара сейчас — один из крупнейших получателей российского газа, так что вопросы поставок — «тема для контактов», в том числе на высшем уровне.
«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают турецкие партнеры, это понимаем и мы».
«Заинтересованность обеих стран в создании газового хаба была акцентирована на недавней встрече двух президентов в Астане». Детали прорабатываются, «там есть важная часть, связанная со сбытом газа». Очертания проекта будут становиться понятными по мере прояснения этого вопроса.
Заявивший, что ЕС не станет покупать газ через Турцию, чешский министр Йозеф Сикела, «наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия». «И у них могут быть разные позиции, разная адекватность в восприятии происходящего».
О планах Польши построить стену на границе с Калининградской областью
«У нас нет комментариев, мы не можем помешать — да и не собираемся — реализации подобных решений. История доказывает каждый раз глупость решений о строительстве стен, потому что в течение лет или десятилетий все стены падают».
Об обмене гендиректора «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева
«Мы не занимаемся вопросами обменов и, насколько мы знаем, вопросами обменов не занимается [заявивший о такой возможности советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк. Давайте оставим эту работу тем, кто ей занимается».
«Мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях». Более того, таких решений пока не принималось, подчеркнул Песков.
27 октября будет выступление Путина на Валдайском форуме, а затем «панельное обсуждение с модератором». Тезисы выступления «никогда заранее не анонсируем».
Валдайский клуб — уникальный формат, «который и был создан когда-то, чтобы в свободном режиме, без стереотипов, обсуждать Россию вместе с теми, кто ее изучает профессионально» и «способен докопаться до правды». На форуме собрались «серьезные люди», «эксперты, бывшие советологи, специалисты по России», которые понимают, что мировые проблемы «не могут обсуждаться без России».