Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину из-за биолабораторий

«В соответствии со статьей 6 Конвенции (Конвенции о биологическом оружии (КБТО). — Прим. ред.) Россия направляет в Совет Безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции», — отмечается в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Небензя просит незамедлительно проинформировать всех членов Совета об этой инициативе.
Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО по военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Согласно проекту резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН «постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности, для того чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».
Документ также предписывает представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны — участницы КБТО на ее Обзорной конференции 28 ноября — 16 декабря в Женеве.
Статья 6 КБТО гласит, что «любое государство-участник <…> Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции США вывезли из бывшей советской республики все для продолжения своей военно-биологической программы.
Москва из-за фактов военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках КБТО, уточняла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ее коллега из КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.