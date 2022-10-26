Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе

«Мы хотели бы напомнить безответственные высказывания Зеленского в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО. С учетом недавних заявлений Киева о необходимости так называемых превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это категорически недопустимо и совершенно неприемлемо», — сказал Воронцов.
«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных кураторов прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем неповинных мирных граждан», — добавил он.
По его словам, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет и проверять существующие красные линии в ядерной сфере.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую «грязную бомбу».
Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал «мощный военный ответ» РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае «поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».