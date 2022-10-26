Глава Минобороны Украины назвал страну полигоном для испытания вооружений

Поставки вооружений Украине позволяют западным странам проверить их в условиях боевых действий, ситуация похожа на соревнование в эффективности между ними, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico.
Резников выразил оптимизм относительно перспектив получения в будущем танков Abrams и истребителей F-16, F-15 или Gripen. Он указал, что отказ в поставках этих типов вооружений не означает, что одобрение никогда получено не будет. В качестве примера он привел ситуацию с переносным зенитным комплексом Stinger: в ноябре прошлого года США отказались передать его Украине, однако за месяц до ввода российских войск одобрили поставки комплекса из Литвы.
В ближайшей перспективе ключевым вопросом должен стать выбор основного танка для ВСУ, который смогут производить на Западе, продолжил глава Минобороны Украины. Он признал, что Великобритания, Германия и Франция, обладающие необходимой для этого промышленностью, будут ожидать соответствующего политического решения от США.
Слова Резникова о возможности проверки на Украине западных систем вооружения оценили в российском МИДе. «Мы это уже поняли и предупредили мир об опасности активации киевским режимом “грязной бомбы”, — написала представитель ведомства Мария Захарова.
МИД Исламской Республики заверил в решимости не поставлять оружие участникам конфликта. В миссии России при ООН пригрозили «пересмотром отношений» с секретариатом организации, если будет запущено расследование по беспилотникам. Постпред при ООН Василий Небензя назвал обвинения фейками. Обеспокоенность в связи с данными об использовании Россией иранских дронов выразили США, Евросоюз и Израиль. В частности, беспилотник «Герань-2» украинские власти называют версией иранского боевого БПЛА типа Shahed.
Российская сторона критикует поставки оружия западными странами на Украину, настаивая, что такая ситуация не помешает Москве достичь поставленных целей, а лишь затянет конфликт.