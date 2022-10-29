Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны

«Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках “совместных ядерных миссий” НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.)», — заявил Антонов.
Таким образом он прокомментировал публикации в местных СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61−12. По словам посла, из-за близкого расположения к границам России В61−12 приобретают стратегическое значение, несмотря на свою ограниченную мощность и попытки американцев отнести их к тактическому классу.
Дипломат подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, несмотря на «спекуляции» о том, что он в разы больше американского.
«Все наше ТЯО (тактическое ядерное оружие. — Прим. ред.) находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов», — заключил посол.
Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7 и 11. B61−12 должна прийти на замену первым трем.
B61−12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 «Торнадо», а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F».
В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.