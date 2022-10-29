Минобороны заявило о приостановке участия России в «зерновой сделке»

«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности “зернового коридора”, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — сказано в сообщении.
В то же время в российском МИДе заявили, что украинские вооруженные силы совершили атаки под прикрытием гуманитарного коридора, в связи с чем Россия «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в “черноморской инициативе”, и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок».
Речь идет об атаках украинских беспилотников на Севастопольскую бухту утром 29 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тогда сообщил, что атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала спецоперации, а ее целями были военные объекты Черноморского флота.
По данным Минобороны, в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной. Там уточнили, что подвергшиеся террористической атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках зерновой сделки.
Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В то же время генсек ООН Антониу Гуттериш взял на себя обязательство способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, которые оказались затруднены из-за западных санкций. Первый сухогруз покинул одесский порт 1 августа.
Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.
Российские власти не раз критиковали исполнение договоренностей. Так, в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что в рамках «зерновой сделки» необходимо ограничить направления поставок, поскольку только 3% вывозимой с Украины сельхозпродукции отправляется в беднейшие страны мира. Он сравнил действия европейских государств с колонизаторами и заявил об обмане развивающихся стран. «При таком подходе масштаб продовольственных проблем в мире будет только нарастать», — сказал президент.
В то же время, как говорил в интервью РБК министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, вывозимое с Украины зерно не может снять риски глобального продовольственного кризиса, поскольку речь идет о небольших объемах в масштабах мирового рынка. «Конечно, это не может покрыть потребности голодающих стран, в том числе в зерне. По сути, это погрешность на мировом рынке», — утверждал министр.
Срок действия «зерновой сделки» должен был закончиться в ноябре. Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражали надежду на ее продление. В российском Минобороны ранее отмечали, что продление сделки возможно только при выполнении ранее заключенных договоренностей в полном объеме.