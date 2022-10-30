Из портов Украины вышло несколько судов с зерном

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — говорится в сообщении представительства.
Россию о таком решении проинформировали. В СКЦ уточнили, что шесть судов вышли из портов Украины, но в гуманитарный коридор не вошли. Всего же в украинских портах и прилегающих водах находится 21 судно. На них грузов общим весом около 700 тысяч тонн. 30 октября в Чёрном море движения судов в рамках договорённостей по зерну не было.
Как уже писал Лайф, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Один корабль получил незначительные повреждения, угрозу удалось нейтрализовать.