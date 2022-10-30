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Спецоперация на Украине
30 октября, источник: Life.ru

Из портов Украины вышло несколько судов с зерном

Делегации Турции, Украины и ООН в Совместном координационном центре так называемой зерновой сделки согласовали на 31 октября план движения 14 судов. В частности, там предусматривается выход 12 судов из украинских портов. Об этом сообщили в представительстве ООН в СКЦ.

Источник: AP 2022

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — говорится в сообщении представительства.

Россию о таком решении проинформировали. В СКЦ уточнили, что шесть судов вышли из портов Украины, но в гуманитарный коридор не вошли. Всего же в украинских портах и прилегающих водах находится 21 судно. На них грузов общим весом около 700 тысяч тонн. 30 октября в Чёрном море движения судов в рамках договорённостей по зерну не было.

Как уже писал Лайф, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Один корабль получил незначительные повреждения, угрозу удалось нейтрализовать.

Андрей Григорьев

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