Путин поручил проработать введение безвизового режима для иностранцев

«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — сказано в документе.
Также президент поручил изучить возможность продления срока действия многократных туристических виз.
В том же перечне поручений Путин распорядился представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок между Россией и странами, не входящими в список недружественных.
Список недружественных государств российские власти сформировали 7 марта, после начала спецоперации на Украине. В него внесены страны, которые ввели против России санкции. Это государства ЕС, США, Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Тайвань, Швейцария, Украина, Япония и другие страны.
Ведомства должны отчитаться перед главой государства до 1 июня 2023 года. Ответственными за исполнение поручений назначены премьер Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
Безвизовый режим в большинстве случаев устанавливается между странами, когда их представители заключают соответствующее двустороннее соглашение. В результате граждане могут свободно посещать территорию другого государства-подписанта без визы.
По состоянию на январь 2022 года российские граждане могли посещать без визы 119 государств мира. Российский паспорт в рейтинге свободы поездок консалтинговой компании Henley & Partners тогда занимал 46-е место.
После начала российской спецоперации отменить безвизовый режим с Россией решила Украина (Москва не стала усложнять въезд в ответ), так же поступила Северная Македония. ЕС отменил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, в результате виза стала дороже, а срок ее оформления увеличился. Кроме того, отдельные страны перестали выдавать россиянам шенгенские визы некоторых категорий, включая туристические.