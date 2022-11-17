«Семь пятниц» Киева, зерновая сделка и бицепсы телеоператора. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
«Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических погодных условий».
Когда наносятся удары, «речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». «Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий [принятого в марте в Стамбуле] текста [договоренностей] — это все последствия, и об этом тоже нужно говорить».
«У украинских визави, скажем так, у них семь пятниц на наделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры.».
«Трудно себе представить публичные переговоры, таких не бывает. Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров, специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты».
«Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции или посредством переговоров. Россия готова и к тому, и к другому». Российские цели еще в марте были «доведены до украинской стороны». «Был согласован текст документа, и он был согласован представителями обеих делегаций». Позиция РФ давно и хорошо известна.
О побуждении Киева к переговорам со стороны США
«Это нужно спрашивать в Вашингтоне. Это не может быть вопрос нам».
«При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости. При желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей страны. При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины — накачивания Украины вооружениями и так далее. На все на это при желании Вашингтон способен — это единственное, что мы можем констатировать со всей уверенностью».
«Вашингтон говорит: если бы не было ракетных ударов России, не было бы и антиракеты». «Если следовать это логике, то можно откатывать ситуацию в обратную сторону, и тогда можно прийти к выводу: если бы не было совершенно полного нежелания Соединенных Штатов Америки, Североатлантического альянса учитывать пожелания России» и «обсуждать проекты договоров, которые нами составлены и переданы, не было бы необходимости специальной военной операции».
Ничего бы не произошло, если на Западе «одернули киевский режим, дали бы гарантии, что киевский режим не будет» разжигать гражданскую войну и атаковать собственное население. «Надо тогда отматывать ситуацию уже методично. Так понятно, или надо еще что-нибудь объяснить?».
«Есть заверения от ООН, что работа будет финализирована по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений».
«Было совместное заявление США, Великобритании и Евросоюза, в котором говорится об изъятии из режима санкций для российских экспортеров». Это «важное продвижение в позитивном ключе», эта работа также будет завершена.
«О бессрочном продлении речи не шло».
«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. И в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являясь наиболее правильным отражением гражданского общества».
Об использовании ядерного оружия
Заявления президента Турции о содержании переговоров РФ и США в Анкаре Песков не комментирует: «Я не пресс-секретарь [Тайипа] Эрдогана, я пресс-секретарь Путина».
«Мы ничего не говорим о содержании переговоров».
«Считаем недопустимыми такие вопросы (о применении ядерного оружия — прим. ТАСС) сами по себе, не то что рассуждения». «С российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал». На Западе политики безответственно нагнетают «напряженность в совершенно недопустимой, совершенно непозволительной» сфере.
Текст декларации G20 — «это, скорее, победа здравого смысла, потому что здесь, конечно, заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали <…>, и индийских дипломатов, <…> и наших партнеров, китайцев».
«Удалось нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада и выйти на компромисс, иначе впервые саммит “двадцатки” мог остаться без итогового документа». Теперь «отражена ситуация», в которой могут существовать «разные точки зрения».
G20 — «это формат наиболее полно в настоящий момент представляет ситуацию в мире».
О контактах Путина с Си Цзиньпином и взаимных визитах
«Пока рано говорить, точных сроков нет».
О борьбе за спортсменов-паралимпийцев
«Безусловно, мы, конечно, будем смотреть, какие меры будут эффективны в этом плане». «Все, что может делаться и должно делаться — даже сверх того, — будет делаться». Защита спортсменов — «один из приоритетов нашего государства».
О бицепсах оператора «Первого канала»
«Очень хороший, такая зарисовка, хороший такой эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора “Первого канала”, и “Первый канал”, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание».