Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле

«Они должны быть найдены и наказаны», — подчеркнул он.
При этом Песков добавил, что Москва готова к международному расследованию преступления, если будет надежда на его эффективность.
«Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен», — отметил он.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. В ведомстве подчеркнули, что это не единичное военное преступление, а распространенная в украинской армии практика.
В Минобороны добавили, что «Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного».
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала изучить видео.
Сегодня подлинность видеозаписи подтвердила американская газета New York Post. Опрошенные изданием эксперты отметили, что боевики ВСУ совершили военное преступление.