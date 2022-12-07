Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Популярное за сутки
Умерла актриса Керсти Элли
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год
Шойгу рассказал о потерях ВСУ за ноябрь
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом
Главное
Спецоперация на Украине
03:11 (мск), источник: © РИА Новости

Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ЕС может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter.

Источник: © РИА Новости

При этом он опроверг информацию о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта.

«Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», — заявил Орбан.

Премьер-министр также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга.

«Если мы продолжим идти по пути долгового общества, мы не сможем повернуть назад», — предупредил он европейских лидеров.

По словам политика, сильное будущее для Европы должно строиться на сильных государствах членах, а не на «огромных кучах долга».

Ранее идею общего долга для помощи Украины раскритиковал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также опроверг сообщения о вето поддержки Киева и подчеркнул, что Будапешт выделял средства на двусторонней основе.

Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Китайцы 'потеряли дар речи' после слов Макрона о глазах Путина
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта