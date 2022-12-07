Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева

При этом он опроверг информацию о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта.
«Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», — заявил Орбан.
Премьер-министр также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга.
«Если мы продолжим идти по пути долгового общества, мы не сможем повернуть назад», — предупредил он европейских лидеров.
По словам политика, сильное будущее для Европы должно строиться на сильных государствах членах, а не на «огромных кучах долга».
Ранее идею общего долга для помощи Украины раскритиковал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также опроверг сообщения о вето поддержки Киева и подчеркнул, что Будапешт выделял средства на двусторонней основе.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.