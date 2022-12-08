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Спецоперация на Украине
00:21 (мск), источник: © РИА Новости

Телеканал «Дождь»* прекращает вещание в Латвии и Литве

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеканал «Дождь»* (признан в России иноагентом) прекращает в четверг вещание в Латвии и Литве, лицензия на вещание аннулирована «в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку».

Источник: © РИА Новости

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш в Twitter пояснил, что «руководство телеканала не понимает и не осознает суть и серьезность ни каждого отдельного нарушения, ни их в совокупности». Аболиньиш сообщил также, что телеканал «Дождь»* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ.

Сам телеканал назвал абсурдными обвинения от властей Латвии и заявил о намерении остаться на YouTube. В ответ глава нацсовета Латвии по СМИ выступил за блокировку YouTube-канала «Дождя»* в стране.

Комментируя отзыв лицензии на вещание «Дождя»*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Запад не отреагировал на отзыв лицензии и не выступает за свободу слова.

Литовская комиссия по радио и телевидению ранее пояснила, что выданная в Латвии лицензия позволяла телеканалу вещать на территории ЕС, США, России и других странах.

Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь»* за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.

Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, «Дождь»* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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