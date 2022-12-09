Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин

«Тяжелые последствия подобных действий мы видим сегодня на Украине. На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь».
США сделали ставку на агрессивное расширение НАТО, фактически разрушили создаваемую десятилетиями архитектуру стратегической стабильности.
Для сдерживания альтернативных моделей развития Запад вводит незаконные санкции, использует технологии «цветных революций» и разжигает военные конфликты, констатировал российский лидер.
«Характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которые никто не видел, не на чьем-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга».
Путин отметил важность постоянного обмена информацией и наращивания военно-технического сотрудничества в рамках ШОС и СНГ. Он также указал на исключительное значение совместных миротворческих миссий.
Москва дорожит многолетними традициями сотрудничества в области подготовки военных кадров и намерена и далее развивать это направление, подчеркнул российский лидер.
Он пожелал участникам встречи результативной работы и выразил уверенность, что партнерство в оборонной сфере укрепит безопасность и стабильность в Евразии и в мире в целом.