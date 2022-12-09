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Спецоперация на Украине
22:29 (мск), источник: Ведомости

МИД РФ внес в санкционный список 200 граждан Канады

Министерство иностранных дел России в ответ на санкции внесло в черный список 200 граждан Канады, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады», — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись, в частности, министров сельского хозяйства, здравоохранения, природных ресурсов Мари-Клод Бибо, Жан-Ив Дюкло и Джонатана Уилкинсона, а также представителей экспертных кругов, активистов ряда структур и организаций.

МИД Канады ранее сегодня объявил о новых санкциях в отношении ЦИК РФ, МВД, ФСИН, Следственного комитета, Министерства юстиции и Федерального агентства по делам национальностей «в связи с систематическими нарушениями прав человека».

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.

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