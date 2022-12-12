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18:46 (мск), источник: Ведомости

МИД: Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово

Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за развитием ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: AP 2022

«Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме — особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли “власти” в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово», — отметила Захарова.

Дипломат считает, что цель «провокаторов» — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции.

Ответственность за ухудшение ситуации с точки зрения безопасности она возложила на лидеров Косово во главе с премьером Альбином Курти, а также их «западных опекунов».

«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву», — заключила представитель МИДа.

Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.

Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.

Следите за развитием темыОбострение конфликта между Сербией и Косово
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