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14:35 (мск), источник: ТАСС

Лидеры непризнанного Косова подписали заявку на членство в ЕС

БЕЛГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Лидеры непризнанного Косова подписали в среду заявку на вступление в Европейский союз.

Источник: Reuters

Как передает «Радио и телевидение Косова» (RTK), президент непризнанного Косова Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на членство в Европейском союзе.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что ожидаемая 15 декабря подача Приштиной заявки на вступление в ЕС станет прямым нарушением и «крахом Вашингтонских соглашений».

4 сентября 2020 года в Вашингтоне зафиксировали обязательства руководства Сербии и Косова (Вашингтонские соглашения), среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания косовской независимости. В начале августа 2021 года парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить Вашингтонские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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