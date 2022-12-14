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18:21 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал лидера Латвии недопрезидентом марионеточного государства

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом и глупым человеком после предложения создать некий Рижский трибунал.

Источник: © РИА Новости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду сообщил, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.

«Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — заявил Медведев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.

«Пусть попробует представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично. А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу», — предложил собеседник агентства.

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