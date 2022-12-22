Байден: Запад не стремится к войне с РФ или третьей мировой, поставляя оружие Украине

«Вы можете вспомнить одну из причин, почему я потратил много времени — я не буду называть вам эти подсчеты — но я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией. Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя», — утверждал Байден, говоря о поставках вооружений Киеву.
У Байдена поинтересовались, может ли Вашингтон сразу передать Киеву все необходимое вооружение и технику, например баллистические ракеты MGM-140 ATACMS (дальность стрельбы до 310 км).
Журналистка напомнила, что в начале года США отказывались передавать Украине комплексы Patriot, поясняя это «ненужной эскалацией», а сейчас направляют батарею этого комплекса.
«Его ответ — да», — ответил Байден, показав на Зеленского, и они оба засмеялись. «Я согласен», — добавил украинский лидер.
Раскол НАТО, ЕС из-за вооружений?
Глава вашингтонской администрации пояснил, почему США не могут сразу предоставить Украине необходимое вооружение. «Есть целый альянс, для которого критически важно оставаться с Украиной. И идея о том, что мы дадим Украине материальные средства, которые принципиально отличаются от того, что уже направляется туда, будет иметь перспективу раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира. Мы собираемся предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя, чтобы она могла преуспеть и добиться успеха на поле боя», — ответил глава государства.
По словам американского президента, перед началом специальной военной операции Вашингтон оказал Киеву «огромную помощь в сфере безопасности». «Мы дали Украине то, в чем они нуждались, когда им нужно было защищаться», — добавил президент. Он подтвердил, что объем предоставленной Киеву американской помощи превысил $21 млрд с конца февраля нынешнего года. «Мы сосредоточены на работе с союзниками и партнерами для наращивания потенциала [Украины] в четырех ключевых областях», — подчеркнул Байден. Он пояснил, что речь идет о поставках ПВО, современных артиллерийских систем, бронетехники и боеприпасов.
Об эскалации и дополнительных поставках
Кроме того, Джо Байден заявил, что администрация США не считает, что передача Киеву комплексов Patriot ведет к эскалации, Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности дополнительных поставок.
«Это оборонная система, это оборонная система вооружений. Это не ведет к эскалации, это в целях обороны. Мы были бы рады, если бы им не пришлось ее использовать, просто прекратите атаки», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли передача указанных вооружений Киеву привести к эскалации. Байден добавил, что «совсем не обсуждал» с Зеленским вопрос о возможности обострения ситуации.
На реплику президента Украины о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot Байден со смехом ответил: «Мы работаем над этим».
Patriot — армейские мобильные ЗРК — начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Производятся корпорацией Raytheon, способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты меньшей и средней дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет «самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине» на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: 400 млн — пусковые установки, командный модуль и РЛС, около 700 млн — ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.
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