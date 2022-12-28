Греция заверила Россию, что не будет не передавать другим странам С-300

«Вот тут недавно прошла информация о том, что, скажем, Греция собирается передать Украине свои С-300. Мы поручили нашему послу, он обратился в министерство иностранных дел Греции, министерство обороны Греции и напомнил, что эти системы переданы Греции», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Была история, когда они (С-300 — ред.) должны были быть доставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать все, чтобы этого не допустить. Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, и в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил — эти системы купила Греция. Но по контракту, который обеспечил эту сделку, Греция не имеет право никому их (С-300 — ред.) передавать без нашего согласия», — добавил глава МИД РФ.
По его словам, Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».
«Мы тщательно следим за этого рода вещами. Особенно та же проблема положения о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается и большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора. Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом “спасем Украину”, потому что “Украина — это Европа”, а “Европа це Украина”, — отметил Лавров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.