Контакты с Си Цзиньпином и напряженность в Лачинском коридоре. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин в четверг по видео-конференц-связи поучаствует в церемонии ввода новых кораблей в состав Военно-морского флота РФ.
Другие мероприятия будут носить непубличный характер.
Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются по системе закрытой видео-конференц-связи в первой половине дня 30 декабря, открытыми будут вступительные слова лидеров.
Они обменяются мнениями «по наиболее острым региональным проблемам, которые есть», в частности, которые ближе к России и которые ближе к Китаю.
Власти достаточно оперативно решали проблемы, возникшие во время частичной мобилизации. «Конечно, масштаб стоящих задач, был достаточно велик». Однако о деталях решения проблем нужно спрашивать Минобороны.
Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник детально обсудили тему Лачинского коридора. Россия обеспокоена напряженностью в этом регионе.
Россия намерена продолжать посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном, основываясь на трехсторонних договоренностях. «Российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия как в контактах с Ереваном, так и в контактах с Баку».
Ранее Пашинян на заседании кабинета министров заявил, что, «если РФ не в состоянии обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе по объективным или субъективным причинам, она должна инициировать обсуждение в Совете Безопасности ООН вопроса о наделении российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе мандатом Совбеза ООН или отправку дополнительных многонациональных миротворческих сил в Нагорный Карабах».
Что касается работы системы ПВО в Энгельсском районе Саратовской области, в результате чего в четверг был уничтожен неопознанный объект, этим вопросом администрация президента не занимается. «Я все-таки переадресую вас в другие ведомства», — ответил Песков журналистам.